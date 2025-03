O Gre-Nal 445 , o primeiro da decisão do Gauchão 2025, acontece neste sábado (8), às 17h45min, na Arena. O técnico Gustavo Quinteros tem várias opções para montar a equipe.

Se você fosse o treinador, quem escalaria? Clique no link abaixo ou na imagem acima e monte seu time.

