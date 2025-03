Grêmio será cabeça de chave em sorteio da Copa Sul-Americana

Além do Tricolor, outros três clubes brasileiros, três equipes argentinas e uma colombiana estarão no pote 1.

O Grêmio será um dos cabeças de chave no sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana . A definição das chaves irá ocorrer em 17 de março, em evento na sede da Conmebol, em Luque.

Além do Tricolor, Atlético-MG, Fluminense, Cruzeiro, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali estão no pote 1, definido conforme o ranking da Conmebol .

Regulamento

O início da fase de grupos da Copa Sul-Americana é previsto para 2 de abril . A grande decisão está marcada para 22 de novembro , no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera em Santa Cruz de la Sierra , Bolívia

Os potes para o sorteio da Copa Sul-Americana

Pote 1

Pote 2

Pote 3

Pote 4

