Lesão de Cuéllar "resolve" dilema de Quinteros para compor o banco do Grêmio no Gre-Nal 

Cuellar está fora do clássico Gre-Nal. Guilherme Testa / Grêmio FBPA

A lesão do volante Gustavo Cuéllar deu fim a um dos mistérios do Grêmio para o Gre-Nal de sábado (8). Com o colombiano indisponível, o técnico Gustavo Quinteros não precisará mais cortar um atleta estrangeiro do banco de reservas.

O Tricolor conta atualmente com 11 atletas nascidos fora do Brasil no elenco, sendo que, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, apenas nove podem ser relacionados por partida em competições nacionais. Como o argentino Kannemann também está lesionado, todos os estrangeiros em condições estarão à disposição no clássico.

Quem será titular

O paraguaio Villasanti, o uruguaio Cristian Olivera e o dinamarquês Braithwaite estão confirmados no time titular. Já o argentino Cristaldo e o colombiano Monsalve disputam posição no meio-campo, enquanto o belga Amuzu briga por vaga na ponta esquerda. Por fim, o chileno Aravena e o uruguaio Arezo serão opções no banco de reservas.

Caso Cuéllar estivesse à disposição, obrigatoriamente um estrangeiro teria que sobrar do banco.

O provável time do Grêmio para o Gre-Nal tem: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Pavon; Braithwaite.