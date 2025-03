Com retorno de atacante, Grêmio divulga lista de relacionados para o Gre-Nal 445

Gustavo Quinteros terá mais uma opção para o ataque do Grêmio no Gre-Nal 445.

O Grêmio divulgou na tarde desta sexta (7) a lista de relacionados para o Gre-Nal. A principal novidade é a volta do atacante Francis Amuzu, recuperado de dores musculares. Já o volante Cuéllar, lesionado , e o atacante Aravena, ainda na transição física, estão fora da nominata. No total, 24 atletas foram incluídos na lista de concentrados.

Dúvidas para a escalação

As principais dúvidas tricolores estão no setor ofensivo, onde Monsalve e Cristaldo disputam uma vaga. Já na ponta esquerda, Pavon e Amuzu são os candidatos, embora o argentino seja o favorito por conta da questão física.

Provável escalação

O clássico deste sábado (8), válido pela partida de ida da final do Gauchão, será às 17h45min, na Arena. Já o jogo da volta será no outro fim de semana, no domingo (16), no Beira-Rio.