O Grêmio pode jogar no Estádio Centenário. O Tricolor procurou a direção do Caxias para tratar da possibilidade de alguma partida ser realizada em Caxias do Sul. A informação foi divulgada pelo presidente Grená, Mário Werlang, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Segundo o dirigente, o Inter também procurou o time da Serra, mas para jogos das categorias de base e as tratativas não evoluíram.