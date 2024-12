Doação de ambulância aos bombeiros e parceria com Apae marcam inauguração de novo Stok Center

Corpo de Bombeiros de São Leopoldo não tinha ambulância própria. Itamar Aguiar / Divulgação

A doação de uma viatura e uma ambulância ao Corpo de Bombeiros, viabilizada pelo Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (PISEG), marcou a inauguração de uma nova loja da rede passo-fundense Stok Center, desta vez em São Leopoldo. O empreendimento também terá parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) através da iniciativa Troco Solidário.

O PISEG é uma iniciativa do Governo do RS que permite a destinação de parte do pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por empresas para financiar equipamentos e viaturas para as forças de segurança. As viaturas doadas têm valor estimado de R$ 350 mil.

Leia Mais Corpo de Bombeiros recebe viatura de quase R$ 300 mil após doação de empresas

O comandante interino do 2º Batalhão de Bombeiros Militares de São Leopoldo, Major Sandro Borges Selau, destacou o impacto da doação para a cidade no Vale do Sinos. Até então, a coporação não possuía uma ambulância própria para atendimento emergencial.

— A falta de uma ambulância até o momento limitou nossa capacidade de resposta em emergências. Agora, com esses novos veículos, o Corpo de Bombeiros poderá prestar um atendimento mais ágil e eficaz — afirmou.

Além da entrega dos veículos aos bombeiros, a inauguração na última segunda-feira (16) também marcou o início da parceria do Stok Center com a Apae de São Leopoldo. A entidade será beneficiada pelo Troco Solidário, uma que incentiva os clientes a doar a diferença do troco de suas compras para causas sociais.

O Stok Center e a Comercial Zaffari também irão beneficiar outras instituições de São leopoldo através do promgrama Sacolas do Bem. O valor obtido com as venda de sacolas retornáveis será invetsido no apoio a iniciativas de impacto social na cidade.