ACBF anuncia primeiras renovações para a temporada de 2025

Barbosinha permanece no time laranja na próxima temporada.

Campeã gaúcha pela 16ª vez, a ACBF buscará reconquistar seu protagonismo no cenário nacional em 2025. Neste ano, a equipe foi novamente eliminada de forma precoce na Liga Nacional, ao perder para o Jaraguá, nas quartas de final. Os catarinenses acabaram sagrando-se campeões da LNF, igualando as cinco conquistas do time de Carlos Barbosa.