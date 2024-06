Se o técnico Argel terá que improvisar um jogador no lado esquerdo do campo para a partida com a Ferroviária no domingo (16), pelo menos na lateral direita, o Caxias vai ter uma opção para a sequência de Série C. Yuri Ferraz, 29 anos, treinou pela primeira vez com os novos companheiros, na tarde desta sexta-feira (14), e, em breve, será alternativa a Marcelo no time grená.