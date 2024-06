Depois de um jogo emblemático ou antes de um treino é normal que o técnico Argel se reúna com o grupo de atletas do Caxias afim de buscar correções para o próximo confronto da equipe. E antes da atividade desta sexta-feira (14), por mais de 45 minutos o treinador conversou com os jogadores no vestiário. Mas, antes disso, por 30 minutos, Argel esteve reunido também com o vice de futebol Paulo Cesar Santos, o gerente de futebol João Corrêa, e até o presidente Mário Werlang desceu ao vestiário.