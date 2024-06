O Caxias entrará em campo pela nona rodada da Série C do Brasileiro no domingo (16), às 19h, diante da Ferroviária-SP. Mas três jogadores não vão pisar o gramado do Estádio Centenário: Dirceu, Dudu Mandai e Mendes estão fora do time de Argel, entregues ao Departamento Médico.