A derrota de virada para o Sampaio Corrêa na quarta-feira escancarou um velho problema do time do Caxias. Pelo oitavo jogo seguido na temporada o time de Argel sofreu gols. Foram 10 em cinco jogos na Série C 2024. Média de dois por jogo. E nas duas partidas da equipe no nordeste brasileiro, cinco pontos escaparam nos acréscimos.