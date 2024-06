O Caxias amargou uma dura derrota na noite de quarta-feira (12), no Maranhão. Depois de sair na frente e criar as melhores chances do primeiro tempom, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, o time de Argel Fuchs não foi capaz de segurar o adversário e sofreu a virada em menos de cinco minutos, nos instantes finais da partida. O adversário teve problemas na logística de volta de Londrina e havia tentado adiar o jogo.