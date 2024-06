Há coisas que parecem só acontecer com o Caxias. Na rodada dupla no Nordeste, a ideia era voltar com quatro pontos em seis disputados. E isso parecia muito próximo de se concretizar. Porém, o Caxias voltou a sofrer no final da partida, levou o empate e depois a virada, nos acréscimos, diante do Sampaio Corrêa. O que poderia ser uma arrancada importante virou uma enorme frustração na Série C do Brasileiro.