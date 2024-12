Rio Grande do Sul recebeu ações do projeto “Era uma vez… e apresente outra vez”

Iniciativa foi realizada em outubro nas cidades de Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul e Pinto Bandeira. Luis Corsetelini

As cidades gaúchas de Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul e Pinto Bandeira receberam o projeto "Era uma vez... e apresente outra vez", entre os dias 22 e 29 de outubro, com entrega de estruturas com acervos de literatura infantil, figurinos e kits cenográficos, além de oficinas de teatro para crianças.

O objetivo do projeto foi de apoiar crianças, educadores e toda a comunidade escolar, por meio da entrega de uma estrutura de biblioteca. Além disso, visou fortalecer a expressão, desenvolvimento motor e cognitivo das crianças, por meio das oficinas de artes cênicas.

As ações também pretenderam estimular a leitura, entregando livros infanto-juvenis para encantar e agregar conhecimento, bem como enriquecer o brincar das crianças, por meio da doação de kits cenográficos com figurinos e objetos cênicos.

O projeto contou com intérpretes de Libras e teve monitor para auxiliar o público no espaço e orientar os participantes com deficiências físicas, visuais ou que apresentavam transtornos ou síndromes que geravam limitações.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto "Era uma vez... e apresente outra vez" tem a produção da IOS Empreendimentos Culturais, apoio da Komedi Projetos e Incentivar, com apoio e gestão local da Companhia Energética Rio das Antas (CERAN), patrocínio da ENERCAN – Campos Novos Energia S.A. e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Conforme a analista de Responsabilidade Social da CERAN e ENERCAN, Cleonice Couto, o projeto "Era uma vez... e apresente outra vez" é mais uma iniciativa que tem o reconhecimento da CERAN e ENERCAN acerca da importância de implantar inciativas que geram impactos positivos nas comunidades, através da educação e cultura.

– Iniciativas voltadas para a educação evidenciam o interesse das empresas em contribuir com o desenvolvimento da região, principalmente quando investe nas pessoas, e esse projeto que promove o incentivo à leitura através da estrutura com acervo de literatura infantil, kits cenográficos, figurinos e outros itens doados às escolas, é uma forma de investir no futuro da sociedade. Assim, criamos um ambiente onde as crianças possam aprender, crescer e se desenvolver plenamente – comenta Cleonice.

Sobre a Enercan

A ENERCAN (Campos Novos Energia S/A) é a empresa responsável pela Operação, manutenção e administração da Usina Hidrelétrica Campos Novos, construída no leito do rio Canoas, entre as cidades de Campos Novos e Celso Ramos. Seu reservatório abrange também os municípios de Anita Garibaldi e Abdon Batista, todos no estado de Santa Catarina. Com potência instalada de 880 MW e um reservatório com uma área de apenas 29 km², a Usina Hidrelétrica Campos Novos ostenta um dos melhores coeficientes de eficiência energética do Brasil, que é obtido pela razão entre potência instalada e área inundada.

Com o Programa de Sustentabilidade e Investimento Social, a ENERCAN contribui com o desenvolvimento dos municípios do entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos, apoiando ações e projetos nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança, cultura, crianças e adolescentes, educação, terceira idade e agregação de renda.

Sobre o Ministério da Cultura

A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda.