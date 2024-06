A maior promessa dos últimos anos na base do Inter estreou pelo grupo profissional gerando boa expectativa. Aos 16 anos, Gabriel Carvalho entrou aos 26 minutos do segundo tempo e deu uma bela assistência para o gol de Wesley na derrota para o Vitória em Salvador. Ele se tornou o jogador mais jovem a estrear profissionalmente com a camisa colorada aos 16 anos, nove meses e 30 dias.