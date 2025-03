Ministro do Trabalho prevê avanço da regulamentação do motorista de aplicativo neste ano

Para Marinho, a regulamentação dá segurança aos trabalhadores ao incluí-los no INSS, traz obrigações para as empresas e condições mínimas para o trabalho. O tema foi mal compreendido, segundo o ministro, por mentiras que se propagaram mais do que o texto original.

— O projeto foi contaminado. Em alguns momentos, a mentira tem mais peso que a verdade. Talvez tenhamos errado no processo de comunicação, e o projeto não conseguiu andar (no Congresso) — justificou.

Nas mesas de negociação que culminaram na elaboração do texto, segundo Marinho, os motoristas debateram cada artigo e viram que o projeto é bom. O problema, argumentou, é que a repercussão se deu por meio de interpretações erradas sobre as regras que o governo queria criar.

Projeto prevê jornada máxima e contribuição para a previdência

O Ministério do Trabalho apresentou o projeto de regulamentação em março do ano passado, em uma cerimônia com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Na ocasião, motoristas que participaram dos debates elogiaram o texto. Mas houve uma forte reação negativa da categoria nos dias seguintes.