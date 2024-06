Os ingressos para a torcida do Grêmio no Gre-Nal do próximo sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, começaram a ser vendidos na manhã desta terça-feira (18). Inicialmente, apenas sócios do clubes podem comprar os bilhetes. Os associados das modalidades Cadeira e Arquibancada Norte terão entrada gratuita.