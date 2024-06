Diante da lesão de Diego Costa e do mau momento de João Pedro Galvão, o técnico Renato Portaluppi recorre à criatividade para encontrar um novo centroavante no grupo do Grêmio, ao menos até a chegada de reforços, a partir da abertura da janela de transferências, em 10 de julho. Uma das opções avaliadas pelo treinador é utilizar o garoto Nathan Fernandes como homem de referência do ataque.