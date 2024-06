A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde deste sábado (15) que o primeiro Gre-Nal do Brasileirão será no dia 22 de junho, sábado, às 17h30min, no Couto Pereira, em Curitiba. O confronto do turno terá o mando do Grêmio, que segue impossibilitado de jogar na Arena em virtude da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio.