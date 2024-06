O início da sequência de foco exclusivo do Grêmio no Brasileirão começou com derrota. No Maracanã, após começar bem a partida, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Flamengo na noite desta quinta-feira (13). Uma partida que mostrou bons momentos do time de Renato Portaluppi. No entanto, a equipe gaúcha não teve forças para reagir quando o adversário se impôs. Com seis pontos após seis jogos, o Grêmio termina a rodada com a ameaça do Z-4. está a apenas um ponto da zona de rebaixamento.