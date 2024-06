Diante do Flamengo, nesta quinta-feira (13), o Grêmio amargou mais uma derrota no Brasileirão. O 2 a 1 sofrido no Maracanã foi o terceiro tropeço seguido da equipe na competição. O gol do time de Renato Portaluppi foi marcado por Edenilson, nos acréscimos do segundo tempo.