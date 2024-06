Ao Grêmio, sem Diego Costa e Soteldo, restou JP Galvão e Galdino na noite desta quinta-feira (13). O Flamengo perdeu Everton Cebolinha e Igor Jesus, lesionados ainda no primeiro tempo no Maracanã. Entraram Bruno Henrique, tão bom quanto o ex-gremista, e Luiz Araújo, comprado por R$ 40 milhões. As mudanças acabaram trazendo Gerson para volante, equilibrando o Flamengo. Luiz Araújo marcou dois golaços e enlouqueceu Reinaldo. E olha que a equipe carioca era mista, desfalcada de seis titulares.