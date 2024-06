Uma noite de festa e confraternização fora de campo só não foi a ideal porque o Inter não venceu o São Paulo pela oitava rodada do Brasileirão. Na invasão colorada a Criciúma, o time perdeu Alan Patrick logo no início e não teve força ofensiva para fazer gol com tantos desfalques. No fim das contas, o 0 a 0 no Heriberto Hulse lotado ficou como ponto somado.