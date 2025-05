Quatro meses após instalação de totens da Defesa Civil, moradores ainda têm dúvidas sobre o sistema na Capital

Um dos totens fica nas imediações do Arroio Moinho, no bairro Coronel Aparício Borges. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Apesar de estarem funcionando há quatro meses, os totens do sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Porto Alegre ainda são desconhecidos por grande parte dos moradores do entorno dos equipamentos. A reportagem de Zero Hora circulou por quatro dos 10 pontos de áreas de risco onde as estruturas foram instaladas e constatou que a população ainda não recebeu treinamentos.

Nas imediações do Arroio Moinho, no bairro Coronel Aparício Borges, por exemplo, os moradores apontaram que apenas uma líder comunitária tinha sido informada sobre o que era o sistema. Outros sinalizaram que acreditavam que o equipamento servia para monitorar o descarte de lixo no córrego.

Em outro ponto, na barragem Lomba do Sabão, na Lomba do Pinheiro, o alerta sobre o descarte irregular de lixo é o único aviso que os moradores do entorno relataram ter ouvido.

— Não sabemos nada, só sei que está ali para não botar lixo na represa. Só o que a gente sabe. Mas ninguém falou nada — explica Cleide Rangel, 51 anos, que mora próximo ao equipamento.

A comunidade do Humaitá também afirmou não ter participado de algum treinamento. Por lá, um totem foi colocado em uma praça na Rua Frederico Mentz, próximo à Vila Farrapos, local muito atingido pela enchente do ano passado. Alguns dos moradores acreditavam que o equipamento fosse apenas para questões de segurança, como videomonitoramento.

— A única coisa que eu vi foi a instalação, mas não tinha placa de aviso, não tinha alguém para explicar. Até o momento, ninguém sabe o que é. Eu pensava que era a câmera de segurança — disse Yuri Melo, 24 anos.

Outra moradora da região afirma que procurou se informar sobre o que era o equipamento quando viu a movimentação no dia, incluindo carros da Defesa Civil.

— A questão que fica é: se acontece alguma enchente, fazer o quê? Somos orientados a ir para onde, como, quais órgãos buscar? Embora tenha a iniciativa de ter uma prevenção, a gente precisa também ter o plano de ação — avalia Thais Ribeiro, 47 anos.

Equipamentos emitem alertas sonoros e luminosos em caso de emergências. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O que diz a Defesa Civil

Questionada, a Defesa Civil da Capital disse que está em conversas com as subprefeituras para que as informações sobre o sistema sejam repassadas à comunidade.

— Embora tenha duas modalidades de alerta nos totens, a gente sempre prioriza o alerta por voz. A gente tem o alerta por sirene, que depende de uma combinação prévia com aquela comunidade, para saber o que fazer na sirene. Mas a gente, até hoje, não emitiu nenhum alerta por sirene, justamente porque a gente tem que aprimorar essa comunicação — explica o coronel Evaldo Rodrigues, diretor da Defesa Civil da Capital.

O órgão também está atualizando o plano de contingência e implementando os Núcleos Comunitários de Defesa Civil, que são grupos locais de apoio para disseminar os protocolos em casos de emergências ou eventos. A meta é que, até o final do ano, sejam estabelecidos três desses núcleos nas ilhas e um no Humaitá.

Além disso, os totens já têm auxiliado no monitoramento climático com informações mais específicas de cada região. Os equipamentos são como postes equipados com câmeras, giroflex, estações meteorológicas e alto falantes.