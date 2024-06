Em seu terceiro jogo como titular do Inter desde a ida de Rochet para a seleção uruguaia, Fabrício fez diante do São Paulo, na noite desta quinta-feira (13), em Criciúma, sua atuação mais destacada com a camisa colorada. Responsável por belas defesas no segundo tempo e eleito o craque da partida pela Rádio Gaúcha, o goleiro citou os desfalques do time e valorizou o ponto somado.