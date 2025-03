Volante Fernando projeta final do Gauchão; acompanhe ao vivo

Fernando fala sobre o jogo de ida das finais do Gauchão. Saimon Bianchini / Agência RBS

O volante Fernando concede entrevista coletiva nesta quarta-feira (5) para projetar a final do Gauchão. O meio-campista do Inter disputou sete jogos e marcou um gol na fase inicial do Estadual, justamente no Gre-Nal.

O Colorado enfrentará o Grêmio nos dois próximos finais de semana. A partida de ida ocorre no sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio. O duelo de volta ainda não teve data e horário confirmados, mas será no Beira-Rio.

O Inter tenta reconquistar o Gauchão após oito temporadas. O último título veio em 2016, quando venceu o Juventude na decisão.