Inter tenta colocar Thiago Maia à disposição para as finais do Gauchão

Thiago Maia pode aparecer como opção para o Gre-Nal. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Após não fechar, mais uma vez, a transferência para o Santos, Thiago Maia volta ao Inter para retomar os trabalhos.

O meio-campista, que ficou cerca de 10 dias sem treinar com os companheiros no CT Parque Gigante, fará atividades específicas nos próximos dias para um eventual retorno ao Colorado. A meta do clube é colocá-lo em campo nos Gre-Nais decisivos do Gauchão.

No dia 21 de fevereiro, o Inter informou, em nota, que o jogador havia sido liberado para viajar para São Paulo por conta da negociação com o Santos.

O atleta acertou com o clube paulista, mas faltou a anuência do Flamengo, que exigiu garantias bancárias para sacramentar o retorno do volante à Vila Belmiro.

Período de inatividade

O longo período de inatividade com bola fez o atleta perder espaço no elenco e prejudicou a condição física do jogador. Ele fez treinos leves, de manutenção.

A volta a Porto Alegre ocorreu na última terça-feira (4). Desta forma, a comissão técnica projeta sessões exclusivas para recuperar o volante a tempo de ele ser relacionado para o primeiro jogo da decisão, marcado para sábado (8), às 17h45min, na Arena.

A definição deverá acontecer até sexta-feira (7). Há preocupação em relação à presença de Bruno Henrique, que sentiu desconforto muscular. O camisa 8 recebe cuidados especiais. Ronaldo também é alternativa. Assim, Thiago Maia pode aparecer como opção no banco de reservas.

Lesionados

O Inter também trabalha para recuperar o trio de titulares lesionados para as finais.

Alan Patrick, com entorse no tornozelo direito, é o mais próximo de volta após realizar tratamento nos últimos 20 dias. Os atacantes Wesley e Borré ainda tratam lesões musculares.

Até o momento, o clube não divulgou imagens dos jogadores trabalhando em campo e aumenta o mistério para a partida.