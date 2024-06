Na luta, sem desistir até o apito final, as Gurias Coloradas conquistaram uma vitória decisiva para escapar do rebaixamento do Brasileirão Feminino. Nesta quinta-feira (13), a goleadora Priscila surgiu, aos 40 minutos do segundo tempo, para garantir o resultado de 1 a 0, diante do Avaí Kindermann, em jogo atrasado pela 10ª rodada, em Caçador.