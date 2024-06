As Gurias Coloradas voltaram a vencer pelo Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta quarta-feira (12), a equipe fez 2 a 1 no América-MG, em partida válida pela sexta rodada e realizada no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols do Inter foram marcados por Iasmin e Gabi Inácio. As Spartanas descontaram com Maria Eduarda.