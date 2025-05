Em março Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Ministério Público denuncia guardas municipais de Vacaria por tortura de motociclista

A agressão ocorreu no dia 9 de março, por volta do meio-dia, durante uma abordagem no bairro Jardim América