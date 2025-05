Renata Sorrah está no elenco de "AO VIVO [dentro da cabeça de alguém]", da Companhia Brasileira de Teatro (RS). Nana Moraes / Divulgação

Renata Sorrah, Negra Li e Amir Haddad estão entre os artistas que desembarcarão em Porto Alegre para a 19ª edição do Festival Palco Giratório Sesc. Um dos mais tradicionais eventos do calendário cultural do Rio Grande do Sul será realizado de 20 de maio a 8 de junho.

A venda de ingressos para os espetáculos, que custam entre R$ 20 e R$ 60, começou na noite desta terça-feira (6). A programação, que inclui atrações gratuitas, está disponível no site do festival.

Os números dão a dimensão do evento – serão 53 espetáculos de teatro (adulto e infantil), dança, circo e música, vindos de 18 Estados e representando todas as regiões do Brasil. As atrações ocuparão mais de 20 espaços de Porto Alegre e Canoas.

Estrelas do festival

No primeiro dia (20), a paulista Negra Li apresentará um show especial no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco para celebrar os 29 anos de carreira. O repertório, que passa por rap e R&B, terá sucessos como Você Vai Estar na Minha e canções recentes como Vai Dar Certo, além de releituras.

Cantora Negra Li celebra 29 anos de carreira com show especial. Isabelle Santos Batista / Divulgação

Outro destaque será o espetáculo AO VIVO [dentro da cabeça de alguém], com Renata Sorrah, nos dias 4 e 5 de junho também no Teatro Simões Lopes Neto. Inspirado na clássica peça A Gaivota, de Tchékhov, o diretor Marcio Abreu assina uma dramaturgia inédita para refletir sobre temas atuais.

Esta é uma nova parceria de Renata Sorrah com a Companhia Brasileira de Teatro (PR), um dos grupos de maior destaque do país. Na peça, a atriz contracena com Rodrigo Bolzan, Rafael Bacelar, Cássia Damasceno e Bianca Manicongo

Uma grande atração originalmente agendada para o Palco Giratório do ano passado poderá ser conferida agora: Zaratustra: Uma Transvaloração dos Valores, espetáculo do Grupo Tá na Rua (RJ) dirigido por Amir Haddad, 87 anos – dois símbolos do teatro brasileiro – a partir da obra do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

As sessões serão de 6 a 8 de junho na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura. Misturando filosofia e teatro, a montagem leva à cena o próprio Haddad e atores do grupo.

Coletivo e diversidade

Neste ano, o Palco Giratório volta a sua época tradicional. Em 2024, precisou ser adiado devido à enchente no Estado e foi realizado entre o final de outubro e o início de novembro.

A coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e de Arte Educação do Sesc/RS e curadora do Circuito Nacional do Palco Giratório, Jane Schoninger, celebra o fato de poder ocupar novamente espaços que não estavam disponíveis no ano passado:

— Podemos sentir uma certa normalidade, ainda que existam muitas dificuldades para a classe local. É uma possibilidade de a cidade viver um festival completo, com diferentes histórias. É um convite para tantas outras iniciativas de continuidade.

Amir Haddad apresenta "Zaratustra", com o Grupo Tá na Rua. Mariana Costa / Divulgação

Embora as estrelas brilhem nos palcos, o fio condutor do festival é o trabalho de coletivo, observa Jane:

— A programação deste ano se apresenta com uma diversidade de pesquisa, de linguagem e de abordagens. Conectam-se com as propostas dos trabalhos continuados de coletivos que desenvolvem pesquisas e trazem mais de um espetáculo para a edição.

Esse tipo de trabalho é ilustrado por coletivos como o Grupo Magiluth (PE) — que apresentará Miró: Estudo nº 2 (27 e 28/5 no Teatro Sesc Alberto Bins) e Apenas o Fim do Mundo (30 e 31/5 na Sala Álvaro Moreyra) — e o Grupo Pavilhão da Magnólia (CE) — que trará A Força da Água (27/5 no Teatro de Câmara Túlio Piva) e Há uma Festa sem Começo que não Termina com o Fim (29/5 no Estúdio Stravaganza).

Mais acessibilidade

Neste ano, a acessibilidade será reforçada, com mais espetáculos com tradução em Libras e audiodescrição. Visitas táteis antes de alguns espetáculos permitirão a pessoas cegas ou com baixa visão utilizar o tato para conhecer cenários e personagens.

A programação de atividades formativas traz, entre outras atrações, nove oficinas e o 6º Seminário Palco Giratório, realizado em parceria com a UFRGS.

Cena do Rio Grande do Sul

Nelson Diniz e Liane Venturella estrelam "Espera", da Cia. Incomode-Te (RS), no dia 5/6 na Sala Álvaro Moreyra. Vilmar Carvalho / Divulgação

Como de costume, o festival evidencia a cena gaúcha: Cia. Incomode-Te, Cia. Teatrofídico, Circo Híbrido, Coletivo Gompa, Geda Cia. de Dança Contemporânea, Grupo Ueba, My House, Pretagô e outros estarão nos palcos.

Outra marca registrada do Palco Giratório é trazer trabalhos de Estados cuja produção raramente chega ao Rio Grande do Sul, como Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí, todos estes representados neste ano.

— É a oportunidade de conhecer e de se reconhecer num país muito, muito diverso, com diferentes possibilidades de vida e de cena. Tanto o público quanto os profissionais têm a possibilidade de conhecer histórias que não são pautas em eixos como Rio-São Paulo — diz Jane (veja, abaixo, três destaques comentados).

Três destaques de fora do eixo Sul-Sudeste

Com comentários de Jane Schoninger, coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e de Arte Educação do Sesc/RS e curadora do Circuito Nacional do Palco Giratório:

"As Cores da América Latina" é um espetáculo da Panorando Cia. e Produtora (AM), de Manaus. Hamylle Nobre / Divulgação

As Cores da América Latina, da Panorando Cia. e Produtora (AM)

31/5 e 1°/6 no Teatro Renascença

"Esse coletivo recebeu destaque no Prêmio Shell 2024, uma obra que traz o teatro, a dança e tradições populares da América Latina, em um convite para olharmos para o nosso continente, reconhecermos algumas festas populares da nossa gente e evidenciar a estética dessa América."

Vapor — Ocupação Infiltrável, do Original Bomber Crew (PI)

28/5 no Estúdio Stravaganza

"Um coletivo que cruza as vivências de rua com pesquisas contemporâneas, traz no espetáculo memórias das vivências regionais do Cerrado daquele Estado atravessadas por movimentos cotidianos e urbanos."

A Amazônia É Azul e Vermelha, do Grupo Kboclos (AM)

7/6 no Teatro Sesc Canoas e 8/6 no Teatro Renascença

"Os espectadores terão a oportunidade de testemunhar a presença marcante da Cunhã Poranga (personagem folclórica), a sabedoria ancestral do pajé e a energia dos bois de Parintins, com a música tradicional da região amazônica."

19º Festival Palco Giratório Sesc