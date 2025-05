Ricardo Mathias e Lucca Holanda reforçam ataque do Inter na viagem a Medellín

Ricardo Mathias vinha atuando no sub-20. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico do Inter, Roger Machado, terá reforços no ataque para a partida contra o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira (8), pela Copa Libertadores. Os garotos Lucca Holanda, 22 anos, e Ricardo Mathias, 18 anos, estão recuperados de problemas físicos e viajam com a delegação colorada para Medellín. Ambos serão alternativas do banco de reservas ao titular Enner Valencia.

O retorno da dupla de atacantes é exaltado internamente em virtude da lesão de Rafael Borré, que está entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular. Já o jovem Raykonnen ficou fora da lista de relacionados na Colômbia por não estar inscrito na Copa Libertadores.

Atacante vinha atuando no sub-20

Lucca não concentra com o grupo desde a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no dia 16 de abril. Depois, o atleta ficou fora dos jogos seguintes devido a um problema muscular. Já Ricardo Mathias vinha sendo utilizado no time sub-20, mas estava afastado desde a segunda quinzena de abril em virtude de um entorse em um dos joelhos.

Outra boa notícia é a presença do meia Alan Patrick na viagem a Medellín. Recuperado de desconforto muscular, o camisa 10 participou do treino e será titular contra o Atlético Nacional-COL. Em compensação, Johan Carbonero segue no departamento médico e é desfalque. Com isso, o Bruno Tabata deve recuperar a vaga de Thiago Maia no meio-campo.

A delegação do Inter desembarca em Medellín na noite desta terça-feira (6) e tem previsto ainda um treinamento na quarta (7) em solo colombiano. O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Atlético Nacional-COL e Inter enfrentam-se nesta quinta-feira (8), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela Copa Libertadores.