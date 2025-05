Pressionado e com defesa criticada: como chega o Atlético Nacional para o confronto contra o Inter

Treinador argentino vê seu cargo sob risco. JAIME SALDARRIAGA / AFP

O Inter irá encarar na Colômbia um adversário sob pressão. Os erros defensivos, as derrotas para os colorados e para o Bahia em solo brasileiro e o empate no clássico local no último domingo (4) criaram um ambiente de instabilidade no Atlético Nacional. Além disso, há contestações ao trabalho do técnico Javier Gandolfi.

A dois dias da partida válida pela Copa Libertadores, os jornais de Medellín pouco falam sobre o jogo desta quinta-feira (8), contra o Inter.

As páginas dos principais diários locais são quase todas dedicadas a um debate sobre as causas para o empate por 1 a 1 com o rival Independiente Medellín, mesmo com dois jogadores a mais.

— Há muita pressão por conta do empate no clássico. O Atlético Nacional já está há mais de um ano sem conseguir vencer o rival no estádio Atanasio Girardot. A pressão sobre o atual técnico é real, e não avançar na Libertadores seria considerado um fracasso — avalia o jornalista Roberto Urrea, da Rádio Muñera, de Medellín.

Segundo o jornalista independente Julian Céspedes, que cobre há mais de 10 anos o Atlético Nacional, a irregularidade é uma das maiores dificuldades do time de Javier Gandolfi.

— Não é segredo que o Atlético Nacional ficou abatido e com um "gosto de derrota" após o empate contra o Independiente Medellín. O time tinha o placar a seu favor e estava em vantagem numérica, mas mesmo assim cedeu o empate — comenta e completa:

— Isso gerou preocupações para a sequência na Libertadores. A pressão sobre o técnico Gandolfi é grande, pois o time é muito irregular: faz uma partida boa e outra muito ruim. Isso preocupa, principalmente contra um adversário difícil como o Inter.

Ataque forte e defesa vulnerável

A imprensa local elogia a força ofensiva do Atlético Nacional, mas ressalta a vulnerabilidade defensiva como um ponto fraco do time.

— Uma força da equipe é o jogo pelos lados do campo, com jogadores muito rápidos como Hinestroza e Asprilla, que são bastante perigosos ali. Porém, há falhas defensivas nos últimos jogos, especialmente no jogo aéreo — pontua Urrea.

Além disso, os avanços pelas pontas por vezes abrem lacunas nas laterais do Atlético Nacional.

— Há um problema na defesa. O lateral-esquerdo Camilo Cándido, sobe muito ao ataque e deixa espaço nas costas, o que já foi explorado pelo Inter no jogo de ida. O ponto forte do time é a parte ofensiva, mas a defesa ainda é vulnerável. O time foi claramente construído com foco no setor ofensivo — enfatiza Céspedes.

O provável time colombiano tem: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Campuzano e Uribe; Hinestroza, Cardona e Viveros; Morelos.

Atlético Nacional e Inter enfrentam-se nesta quinta, às 21h30min (horário de Brasília), pela Copa Libertadores.

