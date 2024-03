O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, chega à reta final do Gauchão com um time-base definido, mas com pelo menos cinco posições em disputa para o início do Brasileirão e da Libertadores. Neste cenário, a fase decisiva do Estadual deve funcionar, na prática, como uma espécie de "vestibular" para diversos atletas em todos os setores da equipe.