O técnico Renato Portaluppi avalia manter Caíque no gol do Grêmio na fase final do Gauchão, mesmo que o titular Marchesín já esteja recuperado de lesão. O principal motivo é o bom histórico do ex-goleiro do Ypiranga em defesas de pênaltis, uma vez que as semifinais e uma eventual final podem ser definidas nas penalidades.