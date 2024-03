O Grêmio tem uma dúvida no time para o confronto contra o Caxias, no domingo (17), pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão 2024. Recuperado de lesão, o argentino Marchesín não tem retorno garantido como titular. Conforme apurado por GZH, o técnico Renato Portaluppi avalia manter Caíque na equipe na reta final do Estadual. A decisão será tomada nos próximos dias.