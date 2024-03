Depois de preocupar os gremistas ao sair com dores na coxa direita na vitória sobre o Brasil de Pelotas, no domingo (10), Mayk não tem lesão detectada e está liberado para seguir como titular da lateral esquerda tricolor. Ele deixou o campo no segundo tempo por conta de um desconforto muscular, mas passou por exames desta segunda-feira (11) e não preocupa para a reta final do Gauchão.