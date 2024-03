O começo de temporada para Cuiabano foi acidentado. O lateral-esquerdo, tratado como promessa, teve perspectiva de negociação, mas o clube entendeu que as cifras não estavam de acordo com o valor do jovem de 21 anos. Porém, o jogador teve duas lesões musculares distintas e perdeu espaço na largada da temporada. Agora, sem Reinaldo, ele poderá disputar a titularidade. Desta forma, a comissão técnica planeja o retorno gradual ao time.