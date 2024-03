O Grêmio deve ter uma pequena alteração tática no sistema defensivo no jogo contra o Brasil de Pelotas, no domingo (10). Com a lesão de Reinaldo, considerado um lateral de vocação ofensiva, o técnico Renato Portaluppi irá escalar Mayk, de perfil mais defensivo. A mudança deve provocar ajustes nos comportamentos da equipe com e sem a bola.