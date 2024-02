O Grêmio anunciou nesta quinta (15) a contratação do lateral-esquerdo Mayk junto ao Guarani de Campinas. O jogador de 24 anos foi comprado em definitivo e assinou contrato com o Tricolor até 2026. A direção gremista viu Mayk como uma alternativa no mercado de transferências para a posição que tem Reinaldo como o atual titular.