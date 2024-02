O Grêmio está negociando a contratação do lateral-esquerdo Mayk, do Guarani. O propósito da busca pelo jogador de 24 anos é contar com uma alternativa para o titular Reinaldo. De acordo com o colunista de GZH Eduardo Gabardo, o Tricolor espera fechar o negócio até sexta-feira (16), prazo de encerramento das inscrições do Gauchão.