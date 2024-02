Atacante que está próximo de ser confirmado como reforço do Grêmio, Cristian Pavón foi assunto da entrevista coletiva de Alexandre Mendes, auxiliar técnico que comandou o Grêmio no empate com o Ypiranga pela oitava rodada do Gauchão, nesta quarta-feira (14). O argentino está no Atlético-MG e recebeu proposta de compra por parte do Tricolor, conforme informação do colunista Eduardo Gabardo de GZH.