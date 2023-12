O Grêmio já tem a primeira contratação definida para a temporada de 2024. Trata-se do volante Dodi, de 27 anos, que disputou o último Brasileirão pelo Santos. As partes têm um acerto desde a última semana e o jogador deve chegar a Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para se apresentar, provavelmente ao técnico Renato Portaluppi, que se aproximou da renovação com o Tricolor.