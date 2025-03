Grêmio aposta na qualidade e versatilidade dos jogadores de frente para garantir classificação

Monsalve deve ser escalado na vaga que seria de Amuzu. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Grêmio e Juventude decidem neste sábado (1º) quem será o primeiro finalista do Gauchão de 2025. O classificado na partida no Alfredo Jaconi, marcada para as 16h30min, espera por quem avançar no confronto entre Inter e Caxias para decidir o campeão estadual desta temporada.

O Tricolor começa a partida por ter vencido o jogo de ida, na Arena, por 2 a 1. Pelo regulamento do campeonato, qualquer vitória do Juventude por um gol de diferença leva a decisão para a disputa por pênaltis. Em caso de empate ou vitória gremista, o sonho de octacampeonato está mantido.

A previsão é de que o Alfredo Jaconi receba bom público. A capacidade do estádio é de cerca de 18 mil, com uma tendência de mais de 10 mil torcedores pelas vendas de ingressos antecipadas. A torcida do Grêmio finalizou ainda na sexta-feira a carga de 1,9 mil entradas disponibilizadas.

A semana toda dedicada aos treinamentos era apontada como uma oportunidade para Gustavo Quinteros ajustar detalhes da equipe, em especial do meio para frente. Mas na véspera da partida, o técnico perdeu um titular e uma das opções para o sistema defensivo. Amuzu relatou dores após ter sofrido uma pancada e permaneceu em Porto Alegre. A tendência é de que a linha de três jogadores atrás de Braithwaite seja formada por Cristian Olivera, Monsalve e Cristaldo. Pavon, recuperado de lesão muscular, será opção no banco de reservas. A qualidade técnica e versatilidade dos jogadores de frente são um trunfo do Tricolor para a decisão.

O desfalque na defesa será Rodrigo Ely, que teve diagnosticada lesão muscular. Com Wagner Leonardo e Jemerson como os titulares, Gustavo Martins será o reserva imediato para a função. Uma das novidades na delegação gremista foi a inclusão de Luan Cândido, que realizou trabalhos físicos nos últimos dias de treinos no CT Luiz Carvalho.

O adversário

O Juventude, treinado por Fábio Matias, também chega com problemas para a partida. A semana da equipe da Serra teve o baque com a eliminação na Copa do Brasil para o Maringá, que disputará a Série C em 2025. Em relação aos problemas de campo, a grande dor de cabeça da comissão técnica é a lateral-esquerda. Marcos Paulo não agradou e deve sair do time, com Alan Ruschel e Felipinho como candidatos a entrarem na equipe. Em relação ao time derrotado na Arena, outra mudança estudada é a entrada de Taliari no lugar de Batalla.