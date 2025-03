As três preocupações do Grêmio antes da decisão contra o Juventude

João Pedro sofreu lesão há 10 dias e ainda sente desconforto. Lucas Uebel/Grêmio

Depois de finalizar a preparação dentro de campo, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio aproveita os momentos antes da decisão contra o Juventude para ajustar detalhes. São três as preocupações antes da partida de volta da semifinal do Gauchão.

Sem Amuzu, cotado para ganhar uma vaga na equipe, a tendência é que o técnico Gustavo Quinteros repita a escalação do confronto de ida.

A primeira preocupação envolve a situação de João Pedro. O lateral se recupera de um entorse no tornozelo sofrido há 10 dias em partida pela Copa do Brasil.

O atleta esteve em campo, no último sábado (22), na vitória por 2 a 1. Ele ainda relata certo desconforto, mas tende a ser mantido em campo.

Dois reservas para a posição estão à disposição da delegação na Serra: João Lucas e Igor Serrote. O ex-Juventude volta de suspensão, enquanto o jovem busca os primeiros minutos sob o comando da nova comissão técnica.

As duas outras preocupações envolvem uma participação eventual na final do estadual. Os cartões foram zerados depois da fase classificatória, mas Jemerson e Villasanti receberam amarelos na ida. Caso recebam novas advertências, entram pendurados em caso de classificação.

Segundo apurou Zero Hora, não há recomendação para evitar qualquer falta. O sinal de alerta vale para ambos, Jemerson não tem substituto experiente, já que Rodrigo Ely tem lesão muscular.

No banco ficam os jovens Gustavo Martins e Viery. O paraguaio é o capitão do time e principal liderança no vestiário. Dodi, Camilo e Edenilson são opções.

Na manhã deste sábado (1º), os últimos detalhes são vistos. Sem a oportunidade de colocar o belga em campo, mesmo com a volta de Pavon, depois de recuperação, a tendência é que seja mantida a escalação com dois meias.

O provável time tem: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Cuéllar, Christian Oliveira, Monsalve e Cristaldo; Brathwaite.

Juventude e Grêmio se enfrentam, nesta tarde, às 16h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.