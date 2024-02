De Porto Alegre, Renato Portaluppi não deve ter gostado do que viu pela televisão. Com o interino Alexandre Mendes na casamata, o Grêmio apenas empatou com o vice-lanterna Ypiranga na noite desta quarta (14), em jogo de poucas emoções no Colosso da Lagoa. Com o 0 a 0, o Tricolor até retomou a liderança do Gauchão, com 17 pontos, por alguns minutos, mas voltou ao segundo lugar com a vitória do Inter sobre o Brasil de Pelotas.