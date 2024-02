Responsável por comandar o Grêmio na ausência de Renato Portaluppi, Alexandre Mendes colocou parte da culpa do empate com o Ypiranga nas condições do gramado do Colosso da Lagoa. Ao avaliar a partida, o auxiliar técnico disse que o campo prejudicou mais a equipe tricolor, que também tinha a falta de entrosamento contra si. O time escalado nesta quarta-feira (14) foi recheado de reservas e atletas da base.