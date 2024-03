O Grêmio confirmou o segundo lugar da primeira fase o Gauchão com goleada. Neste sábado (2), o Tricolor fez 4 a 1 no Guarany de Bagé. O time de Renato saiu na frente, teve percalço ao sofrer o empate, mas voltou do intervalo em grande nível e consolidou o placar. Os gols foram marcados por Cristian Pavon, duas vezes, Pedro Geromel e Diego Costa.