Quem é Leandro Desábato, auxiliar de Quinteros que irá comandar o Grêmio no Gre-Nal 445

Desábato comandou o Grêmio contra o Ypiranga.

Expulso na semifinal contra o Juventude, Gustavo Quinteros terá de cumprir suspensão automática e não comandará o Grêmio contra o Inter, no próximo sábado (8), no jogo de ida da decisão do Gauchão.

O gancho ainda poderá ser maior, incluindo a finalíssima no Beira-Rio, caso o técnico seja denunciado e julgado pelo TJD-RS nos próximos dias.

Assim, no duelo da Arena, quem estará na casamata comandando o Grêmio será Leandro Desábato, ex-zagueiro e auxiliar técnico de Quinteros.

Quem é Desábato?

Leandro Desábato é um velho conhecido do futebol brasileiro por um episódio de injúria racial contra Grafite, atacante do São Paulo, em 2005, em um duelo da equipe paulista com o Quilmes pela Libertadores.

Desábato, então com 26 anos, era zagueiro da equipe argentina. Em um desentendimento com Grafite, teria praticado uma injúria racial.

Por esta razão, o atual membro da comissão técnica do Grêmio ficou preso por dois dias em São Paulo e foi liberado mediante pagamento de fiança. O processo não teve continuidade.

Desábato buscou no fundo da rede o gol de Giuliano. Juan Mabromata / AFP

Na sequência da carreira como jogador, ele foi campeão da Libertadores pelo Estudiantes, em 2009. No clube de La Plata, atuou até 2018, quando pendurou as chuteiras.

No Pincha, ele foi protagonista de uma pancadaria após a classificação do Inter sobre sua equipe nas quartas de final da Libertadores de 2010, no "jogo da fumaça".

No apito final, Desábato se desentendeu como Pato Abbondanzieri, o que desencadeou uma confusão generalizada. O goleiro colorado chegou a dizer que o rival xingou a sua mãe.

Como técnico

Quinteros e Desábato começaram parceria em 2024. X:@Velez / Divulgação

Primo de Quinteros, Desábato é o auxiliar número 1 do argentino desde o início de 2024, quando assumiram o Velez Sarsfield.

No dia a dia de treinamentos, ele é o responsável na comissão técnica por corrigir os movimentos defensivos da equipe.

No Liniers, Desábato comandou a equipe nas ausências de Quinteros, como no Troféu dos Campeões, quando o treinador esteve ausente por conta do casamento da filha.

Após encerrar a carreira de jogador, Desábato assumiu como treinador do Estudiantes por um breve período em 2020, sem bom desempenho.

Em 2023, deu sequência à carreira de treinador pelo Almagro, da segunda divisão argentina, também sem destaque.

No Grêmio

Sua primeira aparição como técnico do Grêmio foi diante do Ypiranga, em Erechim, em duelo vencido pela equipe gremista por 1 a 0.

Na ocasião, Quinteros ficou em Porto Alegre para comandar o treino do time titular que viajaria para enfrentar o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil.

