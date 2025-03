Grêmio deve ter dois reforços para o setor ofensivo no Gre-Nal 

Poupado do jogo contra o Juventude, Amuzu não teve constatada lesão nos exames de imagem. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio deve contar com dois reforços importantes para o setor ofensivo no Gre-Nal de sábado (8), no jogo de ida da final do Gauchão.

Vetados pelo departamento médico na semifinal contra o Juventude, no último sábado (1º), os atacantes Francis Amuzu e Aravena têm boas perspectivas de estarem à disposição do técnico Gustavo Quinteros. Ambos disputam uma vaga na ponta esquerda tricolor.

Do ponto de vista físico, o mais próximo de um retorno é Francis Amuzu. Poupado do jogo contra o Juventude por um desconforto muscular, o belga não teve constatada lesão nos exames de imagem. Por isso, se as dores passarem, o atleta estará pronto inclusive para começar o clássico. Pesa contra o jogador, porém, o pouco entrosamento com o grupo.

Aravena está se recuperando de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita. Jefferson Botega / Agencia RBS

Já Aravena tem a desvantagem de estar voltando de uma lesão muscular grau 1 na coxa direita e não atuar desde o jogo contra o São Raimundo, no dia 19 de fevereiro, pela Copa do Brasil. Por outro lado, se já reunir boas condições físicas, o chileno tem a vantagem de já estar entrosado com a equipe e de ser uma opção assídua de Quinteros.

Conforme apurado por Zero Hora, a lesão de Aravena está cicatrizada, e o atleta já se encontra na transição física, buscando readquirir o melhor condicionamento. Pelo intervalo de quatro dias até o clássico, a perspectiva é concreta de que o atacante esteja disponível.

Dúvidas

Neste cenário, Aravena e Amuzu disputam uma vaga na ponta esquerda, com o argentino Pavon correndo por fora. Outra dúvida no setor ofensivo envolve Cristaldo e Monsalve, que brigam pela vaga de meia armador. Já na zaga, Gustavo Martins entrará na vaga de Jemerson, suspenso.

O provável time do Grêmio para o primeiro Gre-Nal tem: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite.